В ходе конфликта на Невском проспекте мужчина получил огнестрельное ранение

У пострадавшего оказалась травмирована рука.

Вечером 3 декабря в полицию Петербурга поступила информация о стрельбе возле дома №49 по Невскому проспекту. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них схватил пистолет и выстрелил в сторону другого.

Пострадавшего увезли в больницу с ранением руки. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на Казанской улице произошла перестрелка.

Фото: Википедия / A.Savin