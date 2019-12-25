В ходе конфликта на Невском проспекте мужчина получил огнестрельное ранение

Вечером 3 декабря в полицию Петербурга поступила информация о стрельбе возле дома №49 по Невскому проспекту. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них схватил пистолет и выстрелил в сторону другого.
Пострадавшего увезли в больницу с ранением руки. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.
В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что на Казанской улице произошла перестрелка.
Фото: Википедия / A.Savin
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