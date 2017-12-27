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В Малой Охте петербуржец насиловал в коммуналке трехлетнюю приемную внучку
Сегодня, 9:32
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lesjasap
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В Малой Охте петербуржец насиловал в коммуналке трехлетнюю приемную внучку

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В красногвардейском районе петербуржца обвиняют в педофилии по отношению к трехлетнему ребенку.

Пожилого петербуржца обвиняют в сексуальном насилии над трехлетней девочкой. По информации от правоохранительных органов, мужчина вступил в интимную близость с приемной внучкой, которой всего три года.
 
О преступлении сообщила 27-летняя жительница Малой Охты. Женщина попросила от полиции Красногвардейского района привлечь к ответственности 54-летнего отчима и по совместительству соседа. Петербуржцы живут в коммунальной квартире по Казанской улице. По информации от заявительницы, мужчина с 10 по 15 января 2018 года насиловал малолетнюю девочку. 
 
В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ситуации будет разбираться следственный комитет.
Теги: внучка , казанская улица , красногвардейский район , малая охта , педофилия , приемный ребенок , трехлетний ребенок
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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