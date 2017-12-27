В Малой Охте петербуржец насиловал в коммуналке трехлетнюю приемную внучку

В красногвардейском районе петербуржца обвиняют в педофилии по отношению к трехлетнему ребенку.

Пожилого петербуржца обвиняют в сексуальном насилии над трехлетней девочкой. По информации от правоохранительных органов, мужчина вступил в интимную близость с приемной внучкой, которой всего три года.

О преступлении сообщила 27-летняя жительница Малой Охты. Женщина попросила от полиции Красногвардейского района привлечь к ответственности 54-летнего отчима и по совместительству соседа. Петербуржцы живут в коммунальной квартире по Казанской улице. По информации от заявительницы, мужчина с 10 по 15 января 2018 года насиловал малолетнюю девочку.

В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ситуации будет разбираться следственный комитет.