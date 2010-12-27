Петербуржца оштрафовали за ненадлежащую утилизацию ртутных ламп

Мужчина просто сбросил опасные лампы у контейнеров для бытовых отходов.

Петербуржца оштрафовали за административное правонарушение двухмесячной давности, сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Мужчина сбросил отработанные ртутные лампы у контейнеров для бытового мусора, хотя подобные лампы являются отходами первого класса опасности.

25 сентября в дежурную службу комитета поступило сообщение о том, что на контейнерной площадке у дома №6 по Апрельской улице найдены бесхозные люминесцентные лампы и их бой. На место выехала бригада городской аварийной экологической службы, она подтвердила нахождение на месте 589 целых ртутных ламп и 20 кг ртутьсодержащих отходов. Опасные лампы собрали и вывезли на правильную утилизацию.

Камеры видеонаблюдения позволили установить по четко читаемому знаку машину, из которой петербуржец выгружал лампы, ее владельца. Ему 13 ноября и предъявили административное обвинение. Теперь мужчине предстоит выплатить штраф и компенсировать затраты города на ликвидацию брошенных ртутных ламп.

Ранее штрафы за хулиганство предложили увеличить в пять раз.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности