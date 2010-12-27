Петербуржца оштрафовали на 50 тысяч рублей за публикацию фотографий знакомой

Также суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

Прокуратура Курортного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвинялся в нарушении неприкосновенности жизни. Об этом сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

По данным суда, в апреле этого года, мужчина пригласил девушку к себе в гости, на что она ответила отказом. Тогда он опубликовал в интернете личные фотографии девушки с ее изображением. В суде он признал свою вину.

Суд обязал мужчину выплатить 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

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Фото: Piter.TV