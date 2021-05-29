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Петербуржца обвинили в сексуальном насилии над двумя девочками
Сегодня, 15:32
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Петербуржца обвинили в сексуальном насилии над двумя девочками

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Обе живут с матерью в поселке Песочный.

Две девушки обвинили петербуржца в сексуальном насилии. В полицию обратилась 19-летняя жительница Курортного района. Об этом сообщили "Невские Новости".

Заявительница рассказала, что когда ей было 4 года, мужчина в своей квартире на Хошимина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Также она сообщила, что в 2021 году аналогичные действия он совершил в отношении ее сестры, которой тогда было 9 лет.

Обе девушки живут с матерью в поселке Песочный. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее в Кудрово таксист домогался до 10-летней девочки.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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