Петербуржца обвинили в сексуальном насилии над двумя девочками

Обе живут с матерью в поселке Песочный.

Две девушки обвинили петербуржца в сексуальном насилии. В полицию обратилась 19-летняя жительница Курортного района. Об этом сообщили "Невские Новости".

Заявительница рассказала, что когда ей было 4 года, мужчина в своей квартире на Хошимина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Также она сообщила, что в 2021 году аналогичные действия он совершил в отношении ее сестры, которой тогда было 9 лет.

Обе девушки живут с матерью в поселке Песочный. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее в Кудрово таксист домогался до 10-летней девочки.

Фото: Piter.tv