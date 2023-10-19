Петербуржца будут судить за сексуальное насилие над детьми в метро

Мужчина ранее был уже судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В Петербурге завершилось расследование в отношении 47-летнего местного жителя за насильственные действия сексуального характера в отношении двух 12-летних детей. Всё произошло в октябре 2023 года в вагоне метро между станциями "Гостиный двор" и "Площадь Александра Невского". Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

Следователи собрали достаточно доказательств тому, что к данному преступлению причастен 47-летний петербуржец. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчина ранее был уже судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Вину в новом преступлении он также признал.

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Фото: Piter.tv