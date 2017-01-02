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Власти Петербурга выделят 800 млн рублей на проекты в сфере образования
Сегодня, 17:55
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга выделят 800 млн рублей на проекты в сфере образования

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На выделенные средства в городе создадут центр опережающей профессиональной подготовки.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что власти Петербурга выделят 800 млн рублей на проекты в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что губернатор Александр Беглов подписал постановления городского правительства. Градоначальник заявил, что на эти дотации создадут центр опережающей профессиональной подготовки, технопарк "Кванториум", региональный центр выявления и поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи.

Кроме того, деньги пойдут на реализацию цифровой среды в 456 школ Петербурга. 

Ранее мы сообщали о том, что "Пассажиравтотранс" получит 100 новых больших автобусов к 2020 году.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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