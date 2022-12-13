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Петербургскую спортсменку Светлану Варганову выпустили из тюрьмы в Индии под залог
Сегодня, 19:27
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Петербургскую спортсменку Светлану Варганову выпустили из тюрьмы в Индии под залог

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Разбирательство в отношении подозреваемой продолжается.

Российская спортсменка Светлана Варганова была задержана в Индии. Ее заподозрили в продаже наркотиков. Олимпийского призера отпустили под залог. Об этом сообщили в ТАСС. 

В полицию доставили еще одну россиянку. По данным Бюро по контролю за наркотиками Индии (NCB), женщины работали в международной преступной организации. 

Инцидент произошел в штате Гоа. Разбирательство в отношении спортсменки продолжается.

Ранее на Piter.tv:  матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани.

Фото: Википедия

Теги: светлана варганова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Мировые новости,

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