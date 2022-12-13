Петербургскую спортсменку Светлану Варганову выпустили из тюрьмы в Индии под залог

Российская спортсменка Светлана Варганова была задержана в Индии. Ее заподозрили в продаже наркотиков. Олимпийского призера отпустили под залог. Об этом сообщили в ТАСС.
В полицию доставили еще одну россиянку. По данным Бюро по контролю за наркотиками Индии (NCB), женщины работали в международной преступной организации.
Инцидент произошел в штате Гоа. Разбирательство в отношении спортсменки продолжается.
Ранее на Piter.tv: матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани.
Фото: Википедия
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