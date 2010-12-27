Петербургский бизнесмен найден мертвым с огнестрелом в голове

В Северной столице прохожий нашел труп предпринимателя с раной в голове.

В Калининском районе Петербурга местные жители обнаружили труп мужчины. Тело находилось в лесополосе. В голове погибшего красовалась огнестрельная рана. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Об инциденте полиция узнала в 11 часов утра 12 апреля. Мертвец лежал в 200 метрах от жилого дома по Северному проспекту, рядом с автозаправкой. Рядом с мертвым мужчиной лежало ружье. Оперативники установили, что оружие принадлежало 37-летнему местному жителю.

Стоит отметить, что за несколько часов до этого в третье отделение полиции с заявлением о пропаже человека обратилась мать предпринимателя. Она рассказала. что ее сын, который является генеральным директором ООО "Авторайон", ушел из дома днем 11 числа. После этого бизнесмен не выходил на связь с пожилой петербурженкой. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

