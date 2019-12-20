В пятницу, 20 декабря, стало известно о том, что петербургского электрика приняли за террориста с Лубянки. Об этом сообщает "Фонтанка".
Как оказалось, фотографии Олега Кучеренко по-ошибке разместили в новостях. его страничку в соцсетях атаковали ранним утром.
"Спрашивали, не я ли вчера был в Москве? Слали СМС, одно процитирую: "Ваши фотографии используют многие телеканалы. Говорят, вас зовут Евгений. Это так?",
—сказано в сообщении.
Напомним, 19 декабря в 18 часов в центре Москвы произошла перестрелка. По последней информации, стрельбу открыл один неизвестный, его ликвидировали, передало "ТАСС". Один сотрудник ФСБ погиб. Также медицинская помощь оказывается пяти горожанам. В районе улицы Большой Лубянки перекрыли движение транспорта.
Ранее мы сообщали о том, что предполагаемый стрелок у здания ФСБ был жителем Подмосковья.
Видео:Piter,TV
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