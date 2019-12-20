Фотографии Олега Кучеренко по-ошибке разместили в новостях.

В пятницу, 20 декабря, стало известно о том, что петербургского электрика приняли за террориста с Лубянки. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как оказалось, фотографии Олега Кучеренко по-ошибке разместили в новостях. его страничку в соцсетях атаковали ранним утром.

"Спрашивали, не я ли вчера был в Москве? Слали СМС, одно процитирую: "Ваши фотографии используют многие телеканалы. Говорят, вас зовут Евгений. Это так?", —сказано в сообщении.

Напомним, 19 декабря в 18 часов в центре Москвы произошла перестрелка. По последней информации, стрельбу открыл один неизвестный, его ликвидировали, передало "ТАСС". Один сотрудник ФСБ погиб. Также медицинская помощь оказывается пяти горожанам. В районе улицы Большой Лубянки перекрыли движение транспорта.

Ранее мы сообщали о том, что предполагаемый стрелок у здания ФСБ был жителем Подмосковья.

Видео:Piter,TV