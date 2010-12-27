Петербургского дилера задержали с 38 кг наркотиков

Теперь мужчине грозит пожизненный срок.

Вологодские полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в распространении наркотиков. У него нашли и изъяли почти 39 килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый делал в городе закладки с наркотиками весом от 100 граммов до 10 килограммов. В планах было продолжить деятельность в Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Владимирской областях.

Мужчину задержали в его квартире в Петербурге. В месте проживания и в гаражах изъяли несколько десятков полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Теперь мужчине грозит пожизненный срок.



Минздрав: число наркоманов за год снизилось на 8%

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области