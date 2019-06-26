Минздрав: число наркоманов за год снизилось на 8%

В 2018 году за помощью с диагнозом "наркомания" обратились 250634 человек.

Число наркоманов, находящихся на медицинском учете, сократилось в России на 8% с 2017 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

В 2018 году за помощью с диагнозом "наркомания" обратились 250634 человек. Это на 8% меньше, чем в 2017 году. В помощи нуждаются чаще всего люди в возрасте от 20 до 39 лет. Среди наркоманов 83% - мужчины и 17% - женщины.

Чтобы зависимому была оказана своевременная помощь, родным и близким нужно присмотреться к нему. Косвенными сигналами могут быть стеклянный взгляд или красные глаза, заторможенная или слишком быстрая речь, неряшливый вид, сухая кожа, резкие приступы ярость, проблемы с деньгами. Так как зависимость не лечат в домашних условиях, задача близких – аккуратно донести мысль о необходимости лечения.

Ранее Путин выступил против либерализации антинаркотического законодательства.