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На Пулковской таможне остановили мужчину с чемоданом икры
Сегодня, 14:02
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himif

На Пулковской таможне остановили мужчину с чемоданом икры

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Пассажир не задекларировал деликатесный багаж.

На Пулковской таможне 24 марта остановили пассажира рейса Петербург – Кипр. Как рассказали в пресс-службе СЗТУ, мужчина прошел в "зеленый" коридор, заявив таможенникам об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию.

После досмотра на рентгеновском оборудовании, однако, таможенники засомневались в "чистоте" багажа и попросили пассажира открыть чемодан. В нем оказалось около 24 килограммов форелевой и осетровой икры в контейнерах. Мужчина без тени сомнения заявил, что перевозит продукты для личного пользования, однако такое количество икры таможенники признали продуктом, подлежащим обязательному декларированию. Пассажиру грозит административная ответственность.

Фото: пресс-служба Пулковской таможни

Теги: икра, пулковская таможня
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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