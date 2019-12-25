Петербургское УФАС не нашло нарушений в миллиардной закупке Госпиталя для ветеранов войн

Антимонопольное дело возбудили в июле этого года.

В среду, 25 ноября, комиссия ФАС прекратила расследование антимонопольного дела о поставке средств индивидуальной защиты в Госпиталь для ветеранов войн на миллиард рублей, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на базу решений и правовых актов ведомства.

Отмечается, что никаких нарушений при заключении контракта на поставку 500 тысяч защитных костюмов для врачей выявлено не было. В ФАС изучили коммерческие предложения, которые поступили в госпиталь, и решили, что поставить данное количество СИЗ в короткие сроки мог только ООО "Рэд стар".

Напомним, что интерес к данной закупке возник летом после новостей в СМИ и заявления физического лица. Полученные ответы Госпиталя стали поводом для расследования.

Ранее мы писали, что новый корпус "Госпиталя для ветеранов войн" готов на 62%.

Фото: Piter.TV