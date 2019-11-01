Петербургским самокатчикам хотят запретить ездить по проезжей части

Некоторые горожане на электросамокатах являются членами дорожного движения, при этом это никак не урегулировано.

В Законодательном Собрании Петербурга планируют регламентировать движение горожан на электросамокатах. Из-за высокой скорости они могут становиться участниками ДТП или провоцировать их.

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев хочет предложить разрешить выезжать на проезжую часть только с 16 лет, рассказали "Невские Новости". Кроме того, нужно быть в светоотражающем жилете.

Новый дорожный знак позволит зонировать общественное пространство, в которое электросамокатчиком вход будет воспрещен. Такой знак может появиться на КАД, ЗСД, набережных с большим потоком и высоким скоростным режимом.

На данный момент ДТП с электросамокатом квалифицируются как аварии с пешеходом, однако это не корректно. В связи с этим невозможно представить статистику ДТП с такими участниками дорожного движения.

Я думаю, после этого как только появятся первые данные статистики, все ахнут. Прокатчики самокатов приходили на слушания. Но, на мой взгляд, они либо не осознают, либо не хотят осознавать всей ответственности. Фактически они вводят в город новых участников дорожного движения, но при этом хотят в таком городе как Петербург выделенную полосу, которую предлагают отрезать от тротуаров. Но ужать пешеходов на том же Невском, где люди и так не могут разойтись — это нонсенс. сказал Цивилев.

На следующей недели состоится заседание в Общественной палата России. На нем обсудят первые поправки Минтранса, связанные с электросамокатами. Законодательное Собрание Петербурга планирует внести свои дополнительные корректировки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге пенсионерка упала с самоката и попала в реанимацию.

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