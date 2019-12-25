Петербургским льготникам выплатили по 2000 рублей

Также единовременную выплату на маски и перчатки в размере 800 рублей получили 1,8 миллиона петербуржцев.

Петербуржцам льготных категорий начислена единовременная выплата. Об этом сообщил глава Петербурга на заседании Координационного штаба при полномочном представителе Президента РФ.

По 2000 рублей получили инвалиды первой группы, инвалиды второй группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому. После 31 мая (по окончании режима самоизоляции) такую же выплату получат неработающие пенсионеры, которые все это время были дома или на даче.

Также единовременную выплату на маски и перчатки в размере 800 рублей получили 1,8 миллиона петербуржцев.

Глава города сообщил, что пока тенденции к снижению заболеваемости нет. Всего с начала эпидемии выздоровели 2661 человек, умерли – 104 человека. До 31 мая в городе продлены практически все ранее введенные запреты и ограничения.

Фото: Piter.TV