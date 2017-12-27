Началась продажа билетов на ЧМ-2018 для депутатов

Вне общей очереди предложили купить билеты на матчи чемпионата мира петербургским депутатом Смольного. Об этом 22 января сообщила "Фонтанка" ссылаясь на документ Организационного комитета "Росси-2018".
Стоит отметить, что билеты на матчи чемпионата еще не поступили в продажу. На сайте FIFA пока проводили только розыгрыш на бронь билетов. Купить билеты предложил депутат "Единой России" Юрий Авдеев, который является представителем профильной комиссии по вопросам физической культуры и спорта Законодательного Собрания. Он направил парламентариям письмо, в котором указано, что они должны определиться до 25 января.
Билеты предоставят квотой правительства города. Всего по ней выделено 293 билета четырех категорий на 7 матчей. Их стоимость такая же, как и для обычных посетителей мундиаля.
Напомним, старт продаж билетов на ЧМ-2018 начнется 1 марта. 19 апреля откроются билетные центры, где будут распродавать билеты, которые не выкупили по броне.
Ранее Piter.tv сообщал, что тренировочные площадки ЧМ-2018 планируют сдать до апреля.