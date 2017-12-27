Началась продажа билетов на ЧМ-2018 для депутатов

Чиновники могут купить билет до 25 января.

Вне общей очереди предложили купить билеты на матчи чемпионата мира петербургским депутатом Смольного. Об этом 22 января сообщила "Фонтанка" ссылаясь на документ Организационного комитета "Росси-2018".

Стоит отметить, что билеты на матчи чемпионата еще не поступили в продажу. На сайте FIFA пока проводили только розыгрыш на бронь билетов. Купить билеты предложил депутат "Единой России" Юрий Авдеев, который является представителем профильной комиссии по вопросам физической культуры и спорта Законодательного Собрания. Он направил парламентариям письмо, в котором указано, что они должны определиться до 25 января.

Билеты предоставят квотой правительства города. Всего по ней выделено 293 билета четырех категорий на 7 матчей. Их стоимость такая же, как и для обычных посетителей мундиаля.

Напомним, старт продаж билетов на ЧМ-2018 начнется 1 марта. 19 апреля откроются билетные центры, где будут распродавать билеты, которые не выкупили по броне.

Ранее Piter.tv сообщал, что тренировочные площадки ЧМ-2018 планируют сдать до апреля.