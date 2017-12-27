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Активисты выиграли дело против Смольного за отмену постановления о застройке обсерватории
Вчера, 21:30
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lesjasap
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Активисты выиграли дело против Смольного за отмену постановления о застройке обсерватории

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Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление правительства города о строительстве в парковой зоне Пулковской обсерватории.

В городском суде Петербурга признали постановление Смольного о застройке Пулковской обсерватории недействительным. Сегодня было рассмотрено исковое заявление активистов, которые посчитали неправомерным строительство на территории данного квартала.
 
В частности, в ходе заседания были привлечены сведения от представителей Министерства Культуры России, а также потенциального инвестора ООО “Моргал Инвестментс”.
 
Согласно слушанию, суд частично удовлетворил требования общественных лидеров. Постановление правительства по данному вопросу признано недействительным с момента оглашения решения.
 
Напомним, что ранее петербуржцы устраивали пикеты и протестные акции против строительства на парковой территории Пулковской обсерватории. По мнению специалистов, такие мероприятия могли навредить научно-космическому учреждению.
Теги: активисты , защита , пулковская обсерватория , суд
Категории: Новости СПб

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    Вчера 22:05

    Полтавченко, что дал разрешение на строительсво данного объекта - мэр города Санкт Петербурга, есть и будет чиновником продающем все и вся за долю собственного интереса. Все удивляюсь, как он еще дворцовую площадь не разрешил застроить жилым комплексом...

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