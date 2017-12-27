Активисты выиграли дело против Смольного за отмену постановления о застройке обсерватории

В городском суде Петербурга признали постановление Смольного о застройке Пулковской обсерватории недействительным. Сегодня было рассмотрено исковое заявление активистов, которые посчитали неправомерным строительство на территории данного квартала.
В частности, в ходе заседания были привлечены сведения от представителей Министерства Культуры России, а также потенциального инвестора ООО “Моргал Инвестментс”.
Согласно слушанию, суд частично удовлетворил требования общественных лидеров. Постановление правительства по данному вопросу признано недействительным с момента оглашения решения.
Напомним, что ранее петербуржцы устраивали пикеты и протестные акции против строительства на парковой территории Пулковской обсерватории. По мнению специалистов, такие мероприятия могли навредить научно-космическому учреждению.
Полтавченко, что дал разрешение на строительсво данного объекта - мэр города Санкт Петербурга, есть и будет чиновником продающем все и вся за долю собственного интереса. Все удивляюсь, как он еще дворцовую площадь не разрешил застроить жилым комплексом...