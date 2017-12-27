Активисты выиграли дело против Смольного за отмену постановления о застройке обсерватории

Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление правительства города о строительстве в парковой зоне Пулковской обсерватории.

В городском суде Петербурга признали постановление Смольного о застройке Пулковской обсерватории недействительным. Сегодня было рассмотрено исковое заявление активистов, которые посчитали неправомерным строительство на территории данного квартала.

В частности, в ходе заседания были привлечены сведения от представителей Министерства Культуры России, а также потенциального инвестора ООО “Моргал Инвестментс”.

Согласно слушанию, суд частично удовлетворил требования общественных лидеров. Постановление правительства по данному вопросу признано недействительным с момента оглашения решения.

Напомним, что ранее петербуржцы устраивали пикеты и протестные акции против строительства на парковой территории Пулковской обсерватории. По мнению специалистов, такие мероприятия могли навредить научно-космическому учреждению.