Петербургский коллектор получил штраф за агрессивную переписку с должницей в соцсетях

Женщина-коллектор заплатит штраф за надоедливые сообщения должникам.

Настойчивость в переписке обойдется для сотрудницы коллекторской фирмы штрафом в 20 тысяч рублей. Как сообщает представитель прокуратуры города, специалист компании “Сентинел Кредит Менеджмент” получила повестку в суд из-за чрезмерного напоминания о долге. Женщина трижды отправила должнице сообщение о необходимости возврата задолженности. “Общение” проходило через социальную сеть. Коллектор сама нашла страницу “жертвы” в поиске.

Действия женщины нашли незаконными, превышающими полномочия. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело, которое закончилось взысканием с ответчицы денежной компенсации за причиненный моральный ущерб.

Отмечается, что обвиняемая ранее уже была наказана работодателями за слишком активные действия по отношению к должникам.