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Петербургский коллектор получил штраф за агрессивную переписку с должницей в соцсетях
Сегодня, 13:48
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lesjasap
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Петербургский коллектор получил штраф за агрессивную переписку с должницей в соцсетях

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Женщина-коллектор заплатит штраф за надоедливые сообщения должникам.

Настойчивость в переписке обойдется для сотрудницы коллекторской фирмы штрафом в 20 тысяч рублей. Как сообщает представитель прокуратуры города, специалист компании “Сентинел Кредит Менеджмент” получила повестку в суд из-за чрезмерного напоминания о долге. Женщина трижды отправила должнице сообщение о необходимости возврата задолженности. “Общение” проходило через социальную сеть. Коллектор сама нашла страницу “жертвы” в поиске. 
 
Действия женщины нашли незаконными, превышающими полномочия. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело, которое закончилось взысканием с ответчицы денежной компенсации за причиненный моральный ущерб. 
 
Отмечается, что обвиняемая ранее уже была наказана работодателями за слишком активные действия по отношению к должникам.
Теги: агрессия , административное наказание , коллекторы , штраф
Категории: Новости СПб

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