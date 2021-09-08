Обуховский завод и "Ригель" начнут развивать электротранспорт

Платформы "E-Neva" являются инновационной разработкой Обуховского завода.

АО "Обуховский завод" в рамках XI Петербургского международного газового форума подписал соглашение с АО "Аккумуляторная компания "Ригель" о разработке и производстве тяговых литий-ионных батарей для беспилотных модульных электрических платформ "E-Neva". Об этом в своей официальной группе "ВКонтакте" сообщила пресс-служба городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Платформы "E-Neva" являются инновационной разработкой Обуховского завода. Благодаря автопилоту платформа сможет распознавать препятствия и двигаться в формате дистанционного управления. Систему могут использовать как завершённый продукт, а также для производства различных транспортных средств.

"Ригель" же будет разрабатывать и производить тяговые литий-ионные батареи для платформы "E-Neva".

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга