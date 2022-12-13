Петербургский учитель физкультуры побил мировой рекорд по прыжкам на скакалке

Алексей Коломин за один подход совершил 11 111 двойных прыжков.

Петербургский учитель физкультуры Алексей Коломин установил новый мировой рекорд по прыжкам на скакалке, обогнав американского спортсмена с результатом 10 709 прыжков. Об этом на своей личной странице рассказал депутат ЗакСа Антон Соловьёв.

Молодой человек работает учителем физкультуры в школе Фрунзенского района. Спортсмен пришёл на приём к депутату, чтобы тот помог ему в организации спортивного мероприятия и информационной поддержке. Учитель физкультуры хотел побить мировой рекорд по двойным прыжкам на скакалке за один подход.

Алексей Коломин за один подход совершил 11 111 двойных прыжков. Теперь он ждёт официального подтверждения обновления рекорда.

Видео: ВКонтакте / Антон Соловьёв