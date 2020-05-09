Петербургский тренер ММА избил продавца за просьбу надеть маску в Крыму

Продавец предупредила, что откажется обслуживать, если покупатели не наденут маски.

Петербургский тренер ММА избил продавца на юго-востоке Крыма за то, что та соблюдала рекомендации носить средства индивидуальной защиты и требования к работе в условиях режима повышенной готовности по коронавирусу. Об этом стало известно из соцсетей.

Рассказывают, что тренер вместе со своей подругой вошли в магазин без масок. Продавец предупредила их, а в ответ услышала хамство. На видео попал момент, как двое возвращаются, мужчина плюет в лицо продавцу. Оскорбленная женщина выбежала за ними, и началась потасовка, в ходе которой тренер ММА избил женщину. Удары наносились по лицу и животу. Весь конфликт спутница тренера снимала на телефон.

Привлекут ли мужчину к ответственности пока непонятно.

Ранее мы писали, что в Петербурге полиция задержала фитнес-тренера, устроившего поджог иномарки.

Видео: Александр Талипов / Facebook