Петербургский травматолог-ортопед рассказал о пользе скандинавской ходьбы 

Как оказалось, скандинавские палочки помогут при болях в спине, так как в первую очередь они снимают нагрузку на позвоночник.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, какую пользу приносят скандинавская ходьба. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на врача травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук, доцента кафедры травматологии и ортопедии ФГБУ ФНЦРИ имени Альбрехта Вениамина Николаева.

Как оказалось, скандинавская ходьба полезна для тех, у кого имеются проблемы с позвоночником. По словам врача, одна палка забирает 10 — 15 килограммов нагрузки с позвоночника.

Более того, скандинавская ходьба активизирует мышцы ног и верхней части тела. Также такой вид активности сжигает до 46% больше калорий, чем обычная ходьба.

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