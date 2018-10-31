Актеры петербургского театра представят постановку на "Золотой маске"

Представление состоится 4 марта в Москве.

На фестиваль "Золотая маска" отправится петербургский театр "Суббота". В первый день новой рабочей недели актеры покажут спектакль "Цацики идет в школу". Представление состоится на сцене "Под крышей" Театра имени Моссовета. Об этом сообщает ТАСС.

Спектакль поставлен по мотивам одноименного романа шведской писательницы Мони Нильсон-Брэнстрем.

Школа вообще учит выживанию, и, как показывает спектакль "Цацики идет в школу", поставленный молодым режиссером Юлией Каландаришвили, не только русская, но и шведская. Анна Игнатенко, критик

Этот спектакль уже стал лучшим в номинациях "Лучший спектакль" и "Актерский дуэт" на фестивале петербургского отделения Союза театральных деятелей России.

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Фото: театр "Суббота"