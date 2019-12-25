На улице Бутлерова таксист уснул и ударил припаркованную машину

Подробностей о случившемся пока нет.

Во втором часу ночи в пятницу, 13 ноября, таксист устроил небольшое ДТП с припаркованным автомобилем. Как рассказали в соцсетях очевидцы, во дворе дома №10 по улице Бутлерова водитель Яндекс.Такси ударил стоящую рядом машину и уснул.

Возможно, столкновение произошло наоборот из-за того, что водитель сначала уснул за рулем. Известно, что очевидцы вызвали на место городские службы, однако спустя час никто не приехал на вызов.

Опытный. Знает, что с момента вызова полицейских до момента их приезда можно выспаться и утром опять на смену пошутили в соцсетях петербуржцы

Подробностей о случившемся пока нет.

Ранее мы писали, что из-за гололедицы на улице Танкистов в Колпино произошло массовое ДТП.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"