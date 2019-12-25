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На улице Бутлерова таксист уснул и ударил припаркованную машину
Сегодня, 9:21
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himif

На улице Бутлерова таксист уснул и ударил припаркованную машину

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Подробностей о случившемся пока нет.

Во втором часу ночи в пятницу, 13 ноября, таксист устроил небольшое ДТП с припаркованным автомобилем. Как рассказали в соцсетях очевидцы, во дворе дома №10 по улице Бутлерова водитель Яндекс.Такси ударил стоящую рядом машину и уснул.

Возможно, столкновение произошло наоборот из-за того, что водитель сначала уснул за рулем. Известно, что очевидцы вызвали на место городские службы, однако спустя час никто не приехал на вызов.

Опытный. Знает, что с момента вызова полицейских до момента их приезда можно выспаться и утром опять на смену

пошутили в соцсетях петербуржцы

Подробностей о случившемся пока нет.

Ранее мы писали, что из-за гололедицы на улице Танкистов в Колпино произошло массовое ДТП.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург  / "ВКонтакте"

Теги: водитель уснул, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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