Петербургский суд поддержал решение следователя не допускать депутата Резника к нотариусу

Резнику также запрещается посещать избирательную комиссию №21, офис банка и МФЦ.

Октябрьский районный суд Петербурга поддержал решение следователя не допускать депутата Законодательного собрания города Максима Резника к нотариусу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 28 июля.

Заявители полагали, что следователь необоснованно отказал в совершении указанных действий, направленных на реализацию пассивного избирательного права Резника. объединенная пресс-служба судов Петербурга

В настоящее время Резник находится под домашним арестом по обвинению в приобретении наркотиков. Совсем недавно депутат изъявил желание принять участие в выборах в ЗакС Петербурга в качестве самовыдвиженца. Для подачи документов депутату нужно было покинуть квартиру или встретиться с нотариусом. Однако разрешение от следователя Резник не получил.

Ранее стало известно, что команда Резника объявила о прекращении избирательной кампании в ЗакС Петербурга.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб