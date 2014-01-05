Петербургский суд отказал в восстановлении на работе уволенному во время пандемии врачу

В суд подала иск врач-диагност, которую уволили за прогул.

В пятницу, 17 марта, объединенная пресс-служба судов рассказала о решении Колпинского суда, в который с иском обратилась врач-диагност Светлана Коршун. Ее уволили за прогул во время пандемии. Специалист отметила, что не смогла вовремя приступить к трудовым обязанностям из-за задержанного в Турции рейса и хотела, чтобы ее восстановили на работе.

Сегодня суд полностью отказал Коршун в удовлетворении исковых требований отметили в пресс-службе.

Суд выяснил, что предоставленные доказательства сфальсифицированы: предоставленная справка доказывала отмену рейса, которого в принципе не было. Подделкой заинтересовались следователи. Выяснилось, что истец, улетая в отпуск, не взяла билета на обратную дорогу. Суд отметил, что во время пандемии нужно было заранее предусмотреть возвращение в Россию.

Ранее мы писали, что суд поддержал требование КГИОП восстановить дачу в "Озерках".

Фото: Piter.TV