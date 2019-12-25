Петербургский суд оштрафовал медсестру на 50 тысяч рублей

Она была ответственной за организацией работ по обращению с отходами.

Ленинский районный суд привлёк к административной ответственности главную медсестру городской поликлиники № 24. Ее признали виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

В ходе проверки выяснилось, что отходы класса "В" перевозились для утилизации без должного обеззараживания. Ситуация усугублялась тем, что всё произошло в период действия карантинным мер. Ответственной за организацией работ по обращению с отходами была назначена главная медсестра Наталья.

Обвиняемая не оспаривала свою вину, суд обязал ее выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Воспитательница погибшей в детсаду девочки предстанет перед судом в Петербурге.

Фото: Piter.TV