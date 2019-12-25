Петербургский суд оштрафовал Мариинскую больницу на 100 тысяч рублей

Во время расследования выяснилось, что с 8 апреля по 23 июня в медучреждении коронавирусом заболели 293 человека: 282 сотрудника и 11 пациентов.

Куйбышевский районный суд Петербурга привлёк к административной ответственности Мариинскую больницу из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Во время расследования выяснилось, что с 8 апреля по 23 июня в медучреждении коронавирусом заболели 293 человека: 282 сотрудника и 11 пациентов. В результате заболевания 5 человек скончались, многие медики во время болезни получили осложнения.

Вспышка произошла из-за нарушений санитарных норм: постельное белье не обеззараживалось после выписки пациентов, медицинские отходы распределяли неверно, персонал не закрепляли за определёнными отделениями

Мариинская больница должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Мариинская больница приглашает добровольцев испытать американскую вакцину от коронавируса.

Фото: Piter.TV