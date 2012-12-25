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Петербургский суд не будет закрывать интернет-портал по продаже сигарет
Сегодня, 21:28
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kraratau27

Петербургский суд не будет закрывать интернет-портал по продаже сигарет

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Прокурор Петродворцового суда настаивал на том, что табачную продукцию могут приобрести дистанционно дети.

Во вторник, 4 мая, горсуд принял решение не закрывать сайт по продаже сигарет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Прокурор Петродворцового суда настаивал на том, что табачную продукцию могут приобрести дистанционно дети. До этого Петродворцовый районный суд признал сигарный сайт запрещенным к распространению в России.

Однако решение было принято обратное, потому что собственник Олег Педан подал на апелляцию.  Владелец портала доказал, что, раз иск рассматривался в его отсутствие, то решение нельзя признавать легитимным. Горсуд отменил решение и направил дело на новое рассмотрение.

Олег Педан - чемпион мира по медленному курению, занимает вторую строчку в мировом рейтинге спортсменов. Совокупная выручка сигарных домов, принадлежащих Педану, составляет почти 90 миллионов рублей в год.

Ранее Piter.tv писал, что в странах ЕАЭС анонсировали появление самозатухающихся сигарет. Данный проект уже направлен Минздравом России на согласование в федеральные органы исполнительной власти. В ведомстве сообщили, что нововведения направлены на снижение рисков жизни и здоровью граждан. 

Фото: Piter.tv 

Теги: апелляция, сигареты, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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