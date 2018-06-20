Петербургский расчетный центр презентовал свои технологии на форуме в столице

Представители ВЦКП рассказали, как помогают управляющим компаниям экономить средства собственников и что такое услуга «автообзвон».

Сотрудники петербургского вычислительного центра приняли участие в работе ежегодного специализированного форума "Платежные решения в ЖКХ" в Москве. В мероприятии приняли участие полторы сотни специалистов федеральных и региональных предприятий, расчетных центров, ресурсоснабжающих и управляющих компаний, ТСЖ, банков и платежных агрегаторов.

На форуме обсудили изменения законодательства в сфере ЖКХ, современные механизмы взаимодействия информационных и платежных систем, а также сервисы для обеспечения контакта с конечными потребителями.

Представители ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" рассказали о настоящем положении дел в отрасли ЖКХ и перспективах на ближайшее будущее. Сотрудники вычислительного центра презентовали услугу "Автообзвон", она широко востребована петербургскими управляющими организациями. А также рассказали о программном обеспечении, которое помогает УК самостоятельно вести претензионно-исковую работу, в частности готовить документы для работы с должниками, не прибегая к помощи юристов. Что в свою очередь позволяет экономить средства собственников.

Фото: ГУП ВЦКП