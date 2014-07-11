Петербургский производитель Velle может открыть кофейни

Артур Сираканян и ресторатор Владислав Романовский учредили ООО "Кофе Дринкс" и подали заявку в Роспатент.

Стало известно, что производитель из Петербурга растительных продуктов Velle может открыть свои кофейни. Предполагается, что там будут говорить напитки на альтернативном молоке. В ближайшее время может появиться сеть кофеен Velle Coffee. Об этом пишет "Коммерсант".

Артур Сираканян и ресторатор Владислав Романовский учредили ООО "Кофе Дринкс" и подали заявку в Роспатент. При этом в пресс-слжубе компании появление кофейни комментировать не стали. По мнению экспертов, в регионах практически не готовят кофе на альтернативном молоке, такая практика есть только в Москве и Петербурге. Также представители рынка считают, что заведения будут работать в верхнем диапазоне среднего ценового сегмента, так как напитки Velle дороже других российских аналогов.

Напомним, что точки общепита стали чаще закрываться в Петербурге. Судя по результатам исследования, по состоянию на ноябрь 2022 года в городе работают 5583 объекта общепита, не считая кафе и рестораны, когда как в марте открыты были 7087 предприятий. То есть, каждая пятая подобная точка либо окончательно закрылась, либо сменила специализацию. В этом смысле больше всего пострадали бизнесмены-владельцы кофеен и точек по производству шаверм. Они потеряли 39% и 36,8% соответственно.

Фото: piter.tv