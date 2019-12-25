Петербургский перевозчик заплатит 150 тысяч рублей штрафа за нарушение безопасности

Во время планового осмотра пассажирского автобуса компании нашли нарушения.

В понедельник, 7 июня, Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по делу о нарушении требований безопасности транспортной перевозки, возбужденному в отношении компании ООО "5 Парк". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Известно, что во время планового осмотра пассажирского автобуса Mercedes-Benz были найдены нарушения. Например, автобус не был оснащен камерами видеонаблюдения за кабиной водителя и салоном. В салоне отсутствовала информация о законодательстве в области безопасности. Автобус арестован и помещен на спецстоянку. Компании придется заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Отмечается, что ранее компания уже привлекалась за административные правонарушения.

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Фото: Piter.tv