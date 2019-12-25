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В Сосново сгорел квадроцикл
Сегодня, 15:41
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В Сосново сгорел квадроцикл

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После тушения загоревшегося мотовездехода осталась одна рама.

143 пожарная часть Сосново поделилась в своей группе в соцсети ВКонтакте подробностями тушения пожара, произошедшего в поселке 6 июня около 16 часов. 

В сообщении, поступившем на пульт диспетчера, говорилось об огне, охватившем квадроцикл на улице Вокзальной: на тушение были отправлены два расчёта на пожарных автоцистернах. 

Огонь удалось потушить оперативно, не допустив его распространения, однако машину спасти не удалось: она выгорела полностью до самой рамы. Пострадавших от огня не оказалось. Причины и обстоятельства пожара выясняются. 

Ранее в Ленобласти во время ночного катания на квадроциклах мужчина получил тяжелые травмы. 

Фото: ОГПС 143 ПЧ Сосново в соцсети ВКонтакте 

Теги: квадроцикл, ленобласть, мотовездеход, пожар, пожарные, сосново
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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