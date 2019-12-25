В Сосново сгорел квадроцикл

После тушения загоревшегося мотовездехода осталась одна рама.

143 пожарная часть Сосново поделилась в своей группе в соцсети ВКонтакте подробностями тушения пожара, произошедшего в поселке 6 июня около 16 часов.

В сообщении, поступившем на пульт диспетчера, говорилось об огне, охватившем квадроцикл на улице Вокзальной: на тушение были отправлены два расчёта на пожарных автоцистернах.

Огонь удалось потушить оперативно, не допустив его распространения, однако машину спасти не удалось: она выгорела полностью до самой рамы. Пострадавших от огня не оказалось. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее в Ленобласти во время ночного катания на квадроциклах мужчина получил тяжелые травмы.

Фото: ОГПС 143 ПЧ Сосново в соцсети ВКонтакте