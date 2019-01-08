Петербургский парк автобусов и троллейбусов обновят

В следующем году закупят 40 новых трамваев.

В четверг, 1 октября, заместитель председателя комитета по транспорту Валерий Молодец рассказал в интервью телеканалу "Санкт-Петербург", что в скором времени в Петербурге обновят автобусный и троллейбусный парки.

Так, в 2021 году Смольный закупит 40 новых трамваев, в 2022 году уже 105 трамваев, в 2023 голу – 99, в 2024 – 97. Что касается троллейбусов, то в 2022 году планируют приобрести 72 машины, в 2023 году на один троллейбус больше – 73, а в 2024 году – 68. Молодец отметил, что администрация в этом ключе ограничена бюджетным финансированием.

Ранее мы писали, что на улицах Петербурга появятся 13 новых трамваев из алюминия.

Фото: Piter.TV