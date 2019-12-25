Петербургский отряд "ЛизаАлерт" за август отыскал живыми 249 пропавших

Всего поступило 350 заявок.

Спасатели петербургского отряда "ЛизаАлерт" в августе отыскали живыми 249 человек. Всего за месяц поступило 350 заявок на поиск пропавших людей, уточняется в группе отряда во "ВКонтакте".

Добровольцы отметили, что в августе 2021 года было 487 заявок. Это, возможно, также связано с тем, что в этом году в лесу было очень мало грибов, поэтому многие люди отказались от походов в лес.

Уточняется, что из 350 поступивших заявок были найдены пять родных, 10 людей погибшими, не найдены в течение этого времени 18 человек, 23 заявки остаются неподтвержденными.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер