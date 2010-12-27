Петербургский оппозиционер Андрей Пивоваров стал председателем движения "Открытая Россия"

Кандидата из Петербурга избрали руководителем движения "Открытая Россия".

Оппозиционный активист из Петербурга стал новым председателем движения "Открытая Россия". Накануне Андрея Пивоварова выбрали лидером всероссийской организации. Победа досталась мужчине с перевесом в один голос. Об этом сообщает "Росбалт".

Отметим, что конкурентом Пивоварова был кандидат из Чувашии Дмитрий Семенов. Избрание проходило во время отчетной конференции в городе Вильнюс. Результаты выборов оглашены на официальной странице движения в Facebook.

Напомним, что движение "Открытая Россия" было создано Михаилом Ходорковским. Он же стал первым председателем. Потом его пост занял Александр Соловьев. До избрания на должность, Пивоваров являлся координатором организации в Северной столице. Недавно его отпустили из-под ареста. В течение 25 суток мужчина находился под арестом по статье за нарушение установленного законодательством порядка проведения митингов и акций протеста.

Фото: Facebook/Andrey Pivovarov