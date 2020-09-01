Петербургский миллиардер запускает сеть кондитерских в ОАЭ

Первое заведение бренда Arte заработало в середине ноября в ТЦ Dubai Mall.

Вице-президент и совладелец петербургского холдинга "Адамант" Аркадий Теплицкий сообщил о своих планах по расширению сети кондитерских Arte в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет "Ъ-СПб".

Первое заведение бренда Arte заработало в середине ноября в ТЦ Dubai Mall: в ближайшие два года Теплицкий намерен открыть еще около 10-12 точек.



Площадь новых кондитерских составит от 100 до 130 кв.м. Они будут располагаться в Абу-Даби и Дубае. Согласно планам бизнесмена, для запуска каждого объекта понадобится от 10 до 25 млн рублей инвестиций, в зависимости от локации. Общий объём инвестиций для развития проекта на рынке ОАЭ оценивается примерно в 300 млн рублей.



В беседе с изданием предприниматель отметил, что у сети уже есть собственное производство тортов, пирожных, десертов и выпечки. Кроме того, компания заключила контракты на поставку продукции с местными заведениями.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)