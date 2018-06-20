Петербургский метрополитен закупит шайбы, пружины и щиты на 615 миллионов рублей

Организации требуется 35 тысяч деталей.

ГУП "Петербургский метрополитен" объявило конкурс на поставку более 35 тысяч комплектующих для вагонов. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Организации требуется 35 тысяч штук пружин, щитов, хомутов, шайб, кронштейнов и других деталей. Все это будут доставлять частями не реже одного раза в полгода. На эти цели из бюджета выделят 615 177 109,47 рубля.

По условиям, все детали должны быть новыми со специальными сертификатами. Если в метрополитене обнаружат брак, то поставщик должен заменить деталь в течение двух дней. Договор вступит в силу после подписания и будет действовать до 1 марта 2020 года.

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Фото: Piter.TV