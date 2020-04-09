  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:23
98
nastya960
Код вставки плеера

Петербургский метрополитен хочет взять в кредит 3,8 млрд рублей

0 0

Аукцион состоится 27 апреля.

Петербургский метрополитен объявил аукцион на открытие невозобновляемой кредитной линии на период 2020-2024 гг. на сумму 3,9 млрд рублей на закупку вагонов. Аукцион размещен на сайте госзакупок.

Кредит необходим для поставки вагонов с асинхронным тяговым приводом. Средства должны поступить в течение текущего года виде четырех траншей.

Начальная цена контракта составляет 1,56 млрд рублей, процентная ставка не указана. Заявки будут приниматься до 24 апреля, аукцион пройдет 27 числа.

Видео: Instagram/ metrospbphoto

 

Теги: кредит, метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии