Петербургский маткапитал предлагают разрешить тратить на образование матерей

В 2023 году сумма регионального материнского капитала составляет 194 тысячи рублей.

Программу петербургского материнского капитала стоит пересмотреть и расширить, считает депутат ЗакСа Денис Четырбок. Согласно ответу, полученному на его запрос, за 11 лет сертификаты региональной программы оформили 63 тысячи семей, почти половина из них не были использованы.

В 2023 году сумма регионального материнского капитала составляет 194 тысячи рублей. Получить такой сертификат могут те, у кого в семье появился третий ребенок. Потратить маткапитал можно на покупку отечественного автомобиля, жилья, земли для дома, ремонт жилья или медпомощь для ребенка.

Депутат предлагает расширить данный перечень. Например, разрешить тратить эти средства на образование для матери.

Ранее в петербургском ЗакСе предложили использовать маткапитал для газификации жилья.

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