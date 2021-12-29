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Петербургский крематорий в 2021 году сжигал порядка 150 покойников в сутки
Сегодня, 13:32
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Петербургский крематорий в 2021 году сжигал порядка 150 покойников в сутки

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Традиционно в гробу на кладбищах города хоронят каждого третьего усопшего.

В прошлом году через процедуру кремации в Петербурге прошли 52 832 усопших, сообщили "Невские новости" со ссылкой на комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Именно этот комитет курирует государственную специализированную службу по вопросам похоронного дела. 

Так, крематорий за 2021 год принимал в среднем по тысячи усопших в неделю или около 140-150 человек в день. Всего в этот период скончались 78 833 человека, что превысило доковидный показатель на 20%.

В комитете уточнили, что в прошлом году в гробу на кладбищах похоронили 26 001 человека. Кремация становится более востребованной.  Это обусловлено экономическим кризисом, инфляцией, пандемией. Горожане начинают экономить на похоронах близких.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского крематория

Теги: крематорий, петербургский крематорий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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