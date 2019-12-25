Петербургский крематорий получил предупреждение за нарушение закона о защите конкуренции

Управление ФАС напомнило, что следует прекратить действия, которые содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.

В понедельник, 24 августа, стало известно, что ООО "Похоронная служба" обратилось в региональное управление ФАС и сообщило, что государственное унитарное предприятие отказало в заключении договора на оказание ритуальных услуг населению.



В ходе проверки специалисты службы выдали предупреждение ГУП "Ритуальные услуги", которое занимает доминирующее положение на рынке кремации в Петербурге. Согласно предупреждению, ГУП должно прекратить действия, нарушающие закон о защите конкуренции. Напомним, что предприятие занимает доминирующее положение на рынке кремации в Петербурге, а сам крематорий единственный в городе.



"Ритуальные услуги" до 16 октября этого года должны направить проект договора на оказание ритуальных услуг "Похоронной службе", иначе в отношении ГУПа возбудят антимонопольное дело.



Ранее мы писали, что в Петербурге при участии китайской компании может открыться частный крематорий.



Фото: crematory-spb.ru