Петербургский космонавт показал, как Европа и Россия выглядят из космоса

Космонавт из Петербурга Иван Вагнер поделился видео полета Международной космической станции над Землей. Видео было опубликовано в его официальной группе в "ВКонтакте".
Сегодня мы с вами пролетаем над ночной Европой и Россией. Над нашей родной страной нас встречает Полярное сияние, а далее — восход Луны и Венеры, между которыми расположилось рассеянное звездное скопление М44 "Ясли".
рассказал космонавт.
Он отметил, что поймать астрономическое явление непросто, так как такое удачное сближение серпа Луны и Венеры с "Яслями" ожидается нескоро.
Ранее стало известно, что "Роскосмос" изменит облик ракеты-носителя для полетов к Луне.
Видео: Космонавт Иван Вагнер / VK
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