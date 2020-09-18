Петербургский космонавт показал, как Европа и Россия выглядят из космоса

Стоит отметить, что скорость видео была увеличена.

Космонавт из Петербурга Иван Вагнер поделился видео полета Международной космической станции над Землей. Видео было опубликовано в его официальной группе в "ВКонтакте".

Сегодня мы с вами пролетаем над ночной Европой и Россией. Над нашей родной страной нас встречает Полярное сияние, а далее — восход Луны и Венеры, между которыми расположилось рассеянное звездное скопление М44 "Ясли". рассказал космонавт.

Он отметил, что поймать астрономическое явление непросто, так как такое удачное сближение серпа Луны и Венеры с "Яслями" ожидается нескоро.

Ранее стало известно, что "Роскосмос" изменит облик ракеты-носителя для полетов к Луне.

Видео: Космонавт Иван Вагнер / VK