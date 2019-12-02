Петербургский коллекционер превратил квартиру на Петроградской стороне в музей пропаганды

В коллекции Сергея Бобовникова собраны сотни артефактов: от традиционных бюстов Ленина до модели танка для советского кино.

Петербургский коллекционер превратил квартиру на Петроградской стороне в музей советского периода. Коллекция Сергея Бобовникова посвящена предметам агитации и пропаганды первой половины XX века.

Мне нравится время, в которое все разрешалось. А разрешалось все до Сталина. Более-менее дискуссионная повестка была в искусстве, архитектуре и в жизни до Сталина. После Сталина все начало приводиться к стандартам, цементирование среды. Надо избирательно собирать. Сергей Бобовников, коллекционер

Квартира полностью обустроена под советский период, за исключением некоторых предметов техники. В коллекции собраны сотни артефактов: от традиционных бюстов вождей до модели танка для советского кино.

Эта маска поступила в музей завода имени Кирова, но рабочие, которые обожали образ Кирова, сделали такую лампу, которая освещала образ вождя. Сергей Бобовников, коллекционер

Это часть набора детских идеологических игр, называлась игра "Кончина вождя" и распространялась среди детских очагов, это название детского сада. Стол украшался мавзолеем, дети изготавливали мини-венки от неких организаций, устраивался конкурс, у кого лучше, делался гробик с телом Ленина из папье-маше. Сергей Бобовников, коллекционер

Сам коллекционер не является поклонником коммунистического строя, он признается, что ему нравится находить курьезы в артефактах.

Данная коллекция – это набор самоироничных предметов, которые если составляешь вместе дают эффект курьеза. Но они не делались как курьезные вещи, они делались, если не как святыни, то как вещи для поклонения. Сергей Бобовников, коллекционер

Коллекция Сергея постоянно меняется, все предметы ожидают в квартире своего покупателя. Каждый предмет агитационного искусства уникален, стоимость может превышать миллионы рублей.

Фото и видео: Piter.TV