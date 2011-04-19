Петербургский фонд помощи детям с ДЦП отметил 35-летие

На реабилитацию приходят ребята в возрасте до восемнадцати лет, самому маленькому подопечному – всего шесть месяцев.

20 июля Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Центр реабилитации ребенка" отметил свое 35-летие. Празднование состоялось в культурно-досуговом центре "Московский", на нем присутствовали подопечные фонда и их семьи, столкнувшиеся с диагнозом "церебральный паралич". Мероприятие посетил корреспондент spb.aif.ru.

Фонд был основан в 1998 году. Он помогает детям с ДЦП получить эффективное лечение, а также работает как медицинский реабилитационный центр со своими специалистами и собственными методиками.

Директор фонда Екатерина Кузнецова отметила, что на реабилитацию приходят ребята в возрасте до восемнадцати лет, самому маленькому подопечному – всего шесть месяцев. Фонд продолжает поддерживать связь с уже повзрослевшими "выпускниками".

На праздник были приглашены петербургские благотворители, которые помогают фонду достигать целей и неравнодушны к реабилитации воспитанников. Бизнесмен Павел Кейв подчеркнул, что дети – это будущее страны, и они нуждаются в особом внимании.

После развлекательной программы на сцене известные артисты петербургских театров зачитали истории подопечных фонда, сумевших преодолеть все трудности, сделав однажды свои "первые шаги", а затем добившихся значительных успехов в разных сферах и построивших счастливую жизнь.

Фото: Фонд "Центр реабилитации ребёнка"