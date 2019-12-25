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Петербургский физик-тиктокер стал призером Всероссийского конкурса "Про образование"
Сегодня, 16:10
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nadezhda_sib

Петербургский физик-тиктокер стал призером Всероссийского конкурса "Про образование"

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Девиз ученого: "Объясняю сложные вещи простыми словами".

Кандидат технических наук, репетитор по физике Николай Милованов из Петербурга стал серебряным призером во Всероссийском конкурсе образовательной журналистики "Про образование". Он получил награду в номинации  "Работники образовательных организаций, на которых стоит обратить внимание" за свои образовательно-развлекательные ролики. 

Ранее Piter.TV уже рассказывал о Милованове. Педагог делится знаниями в юмористической манере в TikTok. Он самостоятельно придумывает, снимает и монтирует ролики. По мнению ученого, таким образом он помогает ребятам почувствовать вкус к знаниям. 

На данный момент у 69-летнего репетитора почти 169 тыс. подписчиков.  

Фото: Piter.TV

Теги: конкурс, награда, образование, тик ток, физика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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