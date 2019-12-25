Длина линии на карельском озере составила 40 метров.

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что петербургский экстремал прошел по канату между скал в Карелии. Об этом сообщает 78.ru.

Cпортсмен Александр Грибанов покорил трассу между скал на Треугольном озере. Он прошелся по канату без страховки. Известно, что длина линии составила 40 метров.

Почему-то, даже пройдя уже 1000 похожих линий, всё равно сложно решиться пройти её без страховки, но твоё желание пройти её может быть настолько сильным, что перекрывает все остальные чувства отметил он

Известно, что Александр Грибанов занимается канатоходством около четырех лет.

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Фото:stasymbaa/instagram