Петербургский депутат предложил не лишать квартир ипотечных должников

Депутат отметил, что выплата ипотеки растягивается на долгие годы, в течение которых у людей могут случаться непредвиденные обстоятельства.

Депутат петербургского ЗакСа Андрей Рябоконь предложил не забирать ипотечное жильё у должников, если они уже выплатили большую часть кредита. Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.

На данный момент в случае просрочки выплат по ипотеке банк не может взыскать заложенную квартиру, если остаток кредита не превышает 5% от стоимости жилья, а просрочка составляет менее трёх месяцев. Депутат предложил увеличить порог остатка задолженности до 15% и вовсе исключить такое условие как период просрочки.

Депутат отметил, что выплата ипотеки растягивается на долгие годы, в течение которых у людей могут случаться непредвиденные обстоятельства. Поэтому он и выступил с данным предложением, Рябоконь уже подготовил законопроект.

Ранее в ЦБ обратили внимание на проблему вовлечения в ипотеку более рискованных групп клиентов.

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