Петербургский автобусный вокзал отменил десятки рейсов

Не состоятся поездки в Таллин, Ригу, Йыхви, Вуокатти, а также в Батуми, Великий Новгород и Тихвин.

В расписании петербургского автобусного вокзала на 17 марта оказалось порядка десятка изменений: отменено множество привычных рейсов в Ленобласть и Европу. Об этом сообщается на сайте вокзала.

Во вторник не состоятся девять поездок в Таллин, четыре – в латвийскую столицу Ригу, две – в эстонский городок Йыхви и один – в финский город-курорт Вуокатти. Кроме того, вокзал отменил по одному рейсу в Батуми, Тихвин и Великий Новгород.

Вероятнее всего, европейские несостоявшиеся автобусные путешествия связаны с эпидемией коронавируса и поголовно перекрытыми перелетами и поездками между Россией и Западом. Причины отмены маршрутов по Ленобласти и России не уточняются.

Ранее мы рассказывали, что AirFrance отменила все рейсы из Петербурга в Париж. Та же мера коснулась и ряда других авиакомпаний и маршрутов.

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